Paris St. Germain vor Gastspiel in Neapel schon unter Druck

Barcelona – In Frankreich einsamer Tabellenführer, ist Paris St. Germain in der Fußball-Champions-League unter Druck. In „Todesgruppe“ C muss für die Franzosen in Neapel ein Sieg her. Das Duell am Vesuv ist aber nicht der einzige Schlager des Dienstagabends: Mit Atletico Madrid - Borussia Dortmund sowie Inter Mailand - FC Barcelona (alle 21.00 Uhr) stehen zwei weitere Gipfeltreffen an.

Gruppe C kennt keine Gnade. Während Tabellenführer Liverpool (6 Punkte) bei Salzburg-Bezwinger und Schlusslicht Roter Stern den dritten Dreier im vierten Spiel einplant, ringen dahinter derzeit Napoli (5) und PSG (4) um Platz zwei. Das Vorrunden-Aus scheint derzeit näher als der heiß ersehnte Gewinn der Königsklasse - und das trotz Spitzenspielern wie Neymar und Kylian Mbappe.

Buffon vor CL-Debüt in der Königsklasse

„In der Champions League voranzukommen, ist nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch eine der Erfahrung“, sagte Napoli-Coach Carlo Ancelotti, dessen Team in Paris vor zwei Wochen ein 2:2 holte - und bis zum Last-Minute-Treffer von Angel Di Maria auf Siegkurs lag. Auch Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon, der nach dem Willen von Tuchel am Dienstag erstmals in der Königsklasse für PSG zum Einsatz kommen soll, warnte vor dem Gegner. Der 40-Jährige erwartet ein „heikles Spiel auf hohem Niveau“, sagte er gegenüber Sky.

In Gruppe C kommt es in Madrid zum Gastspiel der bisher makellosen Dortmunder bei Atletico (6). Für die Deutschen der Auftakt zur „Woche der Wahrheit“, die mit dem Liga-Hit gegen Bayern München endet. Zuhause schoss der BVB die Spanier vor zwei Wochen mit 4:0 ab, eine Reaktion im 68.000 Zuschauer fassenden neuen Atletico-Stadion Metropolitano ist zu erwarten. „Madrid wird sehr wütend in dieses Rückspiel gehen, nachdem ihre Niederlage im Hinspiel vielleicht auch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

In Gruppe B könnte der FC Barcelona (9) den Achtelfinalaufstieg mit einem Sieg bei Inter Mailand (6) fixieren. Die makellosen Katalanen, die Inter zuletzt mit einem 0:2 nach Hause schickten, warten allerdings schon fast 60 Jahre lang auf einen vollen Erfolg in San Siro. 1959 sicherte man sich mit einem 4:2-Sieg im Viertelfinalrückspiel bei Inter den Aufstieg im Messestädte-Cup. Superstar Lionel Messi könnte nach einem am 20. Oktober erlittenen Bruch des Speichenköpfchens im rechten Arm sein Comeback für „Barca“ geben. Der Argentinier trat am Montag zumindest die Reise nach Italien an.

Schöpf hofft auf wichtigen Sieg

Auch zwei ÖFB-Teamkicker stehen am Dienstag vor Einsätzen. Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf empfangen mit Schalke 04 den türkischen Meister Galatasaray (21.00). Nach dem 1:1 gegen den FC Porto, dem 1:0 bei Lokomotive Moskau und dem 0:0 im Hinspiel in Istanbul ist Schalke in der Gruppe D mit fünf Punkten als Zweiter hinter Porto (7) aussichtsreich im Rennen. Ein Sieg gegen die Türken (4) wäre vor den abschließenden Partien in Portugal und gegen Moskau (0) ein Meilenstein Richtung Achtelfinale. Trainer Domenico Tedesco warnte aber: „In der Gruppe ist es eng. Da kann jeder jeden schlagen.“ (APA/dpa/Reuters)