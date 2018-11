Sturm-Flügelspieler Huspek fällt nach Kahnbein-Operation aus

Bundesligist Sturm Graz muss vorerst ohne Flügelspieler Philipp Huspek auskommen. Der 27-Jährige zog sich am Samstag im Ligaspiel gegen Wacker Innsbruck (1:1) einen Kahnbeinbruch in der Hand zu und wurde am Dienstag operiert. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte ein Clubsprecher am Mittwoch. Die prognostizierte Ausfallsdauer ließ er offen.

Huspek, zuletzt ein Dauerbrenner auf der rechten Außenbahn, wird durch die Verletzung auf jeden Fall das erste Ligaspiel nach der Trennung von Trainer Heiko Vogel verpassen. Die in die Krise geschlitterten Grazer empfangen am Samstag (17.00 Uhr) als Tabellenachter den Dritten St. Pölten. (APA)