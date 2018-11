Coutinho fehlt Barca und Selecao zwei bis drei Wochen

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona und die brasilianische Nationalmannschaft müssen bei ihren nächsten Spielen auf Philippe Coutinho verzichten. Wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel werde der Offensivstar zwei bis drei Wochen pausieren müssen, teilte der katalanische Verein am Donnerstag mit.

Coutinho verpasst somit auf jeden Fall das Heimspiel des Tabellenführers der Primera Division am Sonntag gegen Betis Sevilla sowie auch die Test-Begegnungen der Selecao am 16. November gegen Uruguay sowie vier Tage später gegen Kamerun. Beide Spiele finden in London statt. Fraglich sei der Einsatz des Brasilianers zudem beim LaLiga-Topspiel des FC Barcelona bei Atletico Madrid am 24. November sowie beim Champions-League-Duell am 28. gegen PSV Einhoven, hieß es. (APA/dpa)