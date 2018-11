Hierländer ersetzt Grillitsch im ÖFB-Kader

Wien — ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am Sonntag Stefan Hierländer (Sturm Graz) für die kommenden zwei Matches der Nations League nachnominiert. Der Wechsel im Kader war wegen der Verletzung von Florian Grillitsch (Hoffenheim) nötig geworden.

Das Nationalteam traf am Samstagabend in Wien zur Vorbereitung auf die Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag in Wien) und Nordirland (Sonntag in Belfast) zusammen.



ÖFB-Boss Windtner hat Platz eins als Ziel

ÖFB-Präsident Leo Windtner zeigte sich vor den finalen Partien optimistisch. Trotz der schwierigen Ausgangsposition traut der Oberösterreicher der ÖFB-Auswahl zu, in Gruppe 3 der Liga B noch Platz eins zu erreichen.



„Es ist klar, dass die beiden Spiele eine gewaltige Hürde darstellen. Aber wir haben die Qualität und die Einstellung, diese Hürden auch zu schaffen. Ich glaube an unsere Mannschaft", sagte Windtner der APA und betonte: „Ziel ist es nach wie vor, die Gruppe zu gewinnen."



Für Endrang eins müssen David Alaba und Co. das 0:1 aus dem ersten Match gegen die Bosnier umdrehen und dann auch in Nordirland siegen. In diesem Fall hätte man neben dem Aufstieg in Liga A auch ein Nations-League-Play-off-Ticket fix, falls es 2019 in der EM-Qualifikation nicht klappen sollte.



Freude über Rückkehr von Kapitän Baumgartlinger

Einen wichtigen Beitrag zu einem erfolgreichen Jahresabschluss könnte laut Windtner Kapitän Julian Baumgartlinger leisten, der nach überstandener Knieverletzung wieder zur Verfügung steht. „Er ist als Charakter, Spieler und Kapitän so etwas wie das mentale Rückgrat der Mannschaft." Mit dem Comeback des Leverkusen-Profis enden auch die Diskussionen über diverse Ersatz-Spielerführer — sehr zur Freude des ÖFB-Chefs. „Das war ein unnötiger Fehlschauplatz, der sich aber jetzt erledigt hat."

Die ÖFB-Auswahl bereitet sich in Wien auf die beiden Partien vor. Das erste Training steigt am Montagabend auf einem Trainingsplatz beim Happel-Stadion. Am Samstag erfolgt der Abflug nach Belfast. (APA)