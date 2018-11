Roman Mählich neuer Sturm-Trainer: Vertrag bis Sommer 2020

Graz – Der neue Trainer bei Sturm Graz heißt wie erwartet Roman Mählich. Der Ex-Internationale hat einen Vertrag bis Sommer 2020 unterschrieben, gab der aktuelle Tabellensiebente am Montag bekannt. Der Nachfolger des vergangene Woche dienstfrei gestellten Heiko Vogel wird um 13.00 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Trainingszentrum Messendorf präsentiert.

Mählich hatte als Aktiver von 1995 bis 2003 insgesamt 252 Spiele für Sturm bestritten, war mit den Grazern zweimal Meister, dreimal Cupsieger und in der Champions League. Als Trainer war der 47-Jährige bisher u.a. beim SC Parndorf, in den Akademien der Admira und von Austria Wien tätig sowie zuletzt bis Sommer beim SC Wr. Neustadt tätig. Mit den Wiener Neustädtern verpasste der gebürtige Niederösterreicher in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga. (APA)