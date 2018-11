Stürmerkrise beim ÖFB? Gregoritsch bleibt noch gelassen

Wien – Die Offensivabteilung im aktuellen Kader der österreichischen Nationalmannschaft hat zuletzt in punkto Toreschießen nicht wirklich aufgetrumpft. Während der zumeist am Flügel agierende Marko Arnautovic immerhin bei 20 ÖFB-Treffern hält, brachten es die als Mittelstürmer vorgesehenen Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch gemeinsam in 32 Länderspielen auf gerade einmal zwei Tore.

Als dann im Oktober auch noch der 35-jährige Lugano-Reservist Marc Janko für den damals verletzten Gregoritsch nachnominiert wurde, war die Diskussion über eine mögliche Stürmerkrise endgültig wieder am Tapet. Gregoritsch hat dafür teilweise Verständnis. „Das Problem wird es immer geben, solange wir nicht treffen“, erklärte der Augsburg-Profi am Montag in Wien.

Gregoritsch: „Dort müssen wir hinkommen“

Es sei eben schwer, in die Fußstapfen von Janko zu treten, der in 67 Partien 28 Mal einnetzte. „Wir sind nach einem Stürmer gekommen, der eine außergewöhnliche Quote hat. Dort müssen wir hinkommen, wenn wir die Diskussionen beenden wollen“, meinte Gregoritsch.

Dass Stürmer vor allem an Toren gemessen werden, ist dem Steirer bewusst. „Aber es wird teilweise übersehen, welche Aufgaben wir sonst noch haben, ob wir ein bisschen defensiver arbeiten müssen.“ Im ÖFB-Team werde vom zentralen Angreifer auch viel Laufbereitschaft nach hinten gefordert, um Arnautovic Freiräume zu geben. „Wir haben einen Ausnahmekönner bei uns, für den wir vielleicht Arbeit mitmachen müssen. Es ist auch absolut akzeptabel, dass wir für Marko einen Lauf mehr nach hinten machen, damit er uns die Tore schießt.“

Nicht im dunklen Kammerl verstecken

Außerdem bekomme man in einem Länderspiel nicht viele Einschussmöglichkeiten. „Wir sind nicht die Mannschaft, die in jedem Match fünf Chancen für die Mittelstürmer und zehn für die anderen kreiert“, sagte Gregoritsch, der mit der Situation ebenso wie Burgstaller relativ locker umgeht. „Es ist für uns nicht das große Thema. Wir wissen schon, dass wir besser spielen und mehr Tore schießen können, aber es ist nicht so, dass wir uns im dunklen Kammerl verstecken.“

Diesbezüglich könne man gerade von Janko viel lernen. „Er hatte auch nicht immer positive Kritiken“, erinnerte Gregoritsch. In solchen Phasen bewunderte der 24-Jährige die Gelassenheit des Veteranen. „Es ist ihm zeitweise ähnlich gegangen wie Burgi und mir, und er ist immer ruhig geblieben.“ Ein Rezept, das auch Gregoritsch befolgen will ... (APA)