Balanceakt für das ÖFB-Team, der in einen Sieg gipfeln muss

Von Alex Gruber

Innsbruck – Diejenigen, die sich gestern immer noch der Platte bedienten, dass ÖFB-Star Marko Arnautovic mit seinem bosnischen Pendant Edin Dzeko nach dem ersten Match (spät) in der Nacht essen war, entfernen sich vom Kern der Sache. Und wer sich vor dem vorletzten Match in Gruppe B3 in Rechnereien (siehe Box rechts) flüchtet, gibt sich auch der Gefahr eines Kreislaufkollapses hin.

Viel/alles ist möglich, nix ist fix. Gestern meldete sich mit anhaltenden Leistenproblemen auch noch Angreifer Guido Burgstaller für das Nations-League-Finale ab, Edelroutinier Marc Janko wurde daraufhin nachnominiert. Ein Trainer muss immer und immer wieder auf neue Situationen reagieren. Und deswegen bleibt man Minute für Minute am besten bei dem, was man hat.

„Wir haben Tempo, wir haben Qualität, das müssen wir auf den Platz bringen“, führt ÖFB-Teamchef Franco Foda aus. Im Wissen, dass es auch einer Rückversicherung – in der modernen Trainersprache nennt sich das auch „Restverteidigung“ – braucht. Mit Mann und Maus wird die rotweißrote Auswahl nicht gleich von Beginn an stürmen, im Laufe des Spiels muss das Runde aber zumindest einmal ins Eckige wandern. „Wir wollen mit einem Sieg gegen Bosnien in ein Endspiel in Nordirland kommen“, erklärt Foda mit Blick auf das abschließende Match am Sonntag.

Mann für die wichtigen Zweikämpfe - am 10. Juni matchte sich Julian Baumgartlinger zuletzt als ÖFB-Kapitän mit Brasiliens Neymar. - gepa

Vorerst zählt freilich nur das Hier und Jetzt. Die ÖFB-Elf muss eine Antwort auf die Frage finden, was man im Gegensatz zur 0:1-Niederlage in Bosnien vor eigenem Anhang besser machen muss. Der dort phasenweise gezeigte Kombinationsfluss sehnt sich am heutigen Abend nach einem erfolgreichen Ende. Denn bei einem Remis gegen Bosnien macht sich stattdessen als fixer Gruppenzweiter schon vor dem Abflug nach Belfast Langeweile breit.

Aber da sind ja einige, die sich wieder in der Startelf beweisen dürfen: An erster Stelle weist Kapitän Julian Baumgartlinger Führungsqualität auf: „Wir wissen, wie wir in beide Richtungen spielen wollen. Wir müssen Lösungen in der Offensive finden. Und wir haben es immer noch in der eigenen Hand, die Gruppe für uns zu entscheiden“, sagt der wiedergenesene Leverkusen-Legionär, der sich auch auf die Stimmung im Happel-Stadion freut. Bis gestern waren 34.500 Karten verkauft, knapp die Hälfte davon an Fans vom Gegner: „Es wird emotional und hitzig, aber das sind ja die schönsten Länderspiele“, führt Baumgartlinger voller Vorfreude aus. Im Abwehrverbund dürfte Vereinskollege Aleksandar Dragovic in die tragende Rolle des verletzten Sebastian Prödl schlüpfen. Im kollektiven Bewusstsein, dass man einem wie Dzeko keinen Moment zum Atmen geben darf.

Trotz weiterer Ausfälle (neben Burgstaller auch Sabitzer und Grillitsch) und nach „netten“ Testspielsiegen über Russland und Deutschland bietet das heutige Match für die ÖFB-Elf die Gelegenheit, höhere Reife zu beweisen.

Der Weg zur EURO 2020 kann ja nicht nur über die klassische EM-Qualifikation (wird am 2. Dezember ausgelost), sondern beim Nations-League-Gruppensieg auch über das folgende Play-off führen. Das ist alles gar nicht so einfach. Der erste Ausweg aus dieser „verzwickten“ Situation führt über gewonnene Zweikämpfe und einen entschlossenen Abschluss.