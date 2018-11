ÖFB-Team will gegen Nordirland die Zweifel in den Wind schießen

Aus Belfast: Alex Gruber

Belfast – Der kalte Wind, der Österreichs Kickern gestern bei der Landung in Belfast ins Gesicht blies, war „very british“, sinnbildlich für die aktuelle Lage und auch ein Indiz dafür, was David Alaba und Co. heute im Windsor Park erwarten wird: Insel-Fußball, der nicht selten der rustikalen These „Hoch und weit gibt Sicherheit“ folgt. Oder wie es Teamchef Franco Foda formuliert: „Sie werden 90 Minuten mit Power spielen, mit langen Bällen nach vorne, und pressen.“

Auftritte in Nordirland haben Österreich selten geschmeckt, wovon Niederlagen in den 80er- und 90er-Jahren zeugen. Legendär das Interview von Ex-Teamchef Hans Krankl nach einem 3:3-Remis in der WM-Quali im Oktober 2004, als er restlos bedient zum Sager „Das war irreregulär“ griff.

Mit Anekdoten ist zum vermeintlich wertlosen Abschluss der Gruppenphase aber keinem geholfen. Und dort hakt Foda gleich entgegnend ein: „Wir wollen mit einem Sieg den besten zweiten Platz im B-Pool belegen, um die Möglichkeit fürs Play-off aufrechtzuerhalten.“

Es geht für die rotweißrote Auswahl aber nicht vordergründig darum, sich in Rechenspielen zu üben, dass man auch als Tabellenzweiter noch ein Ticket für das Nations-League-Play-off lösen kann. Es geht vielmehr darum, im letzten Match 2018 und vor der nahenden EM-Qualifikation (wird am 2.12. in Dublin ausgelost) Flagge zu zeigen. Denn mit dem Ergebnis in Belfast und dem damit einhergehenden Gefühl geht man ja über den Jahreswechsel auseinander.

„Es geht darum, dass wir uns gut verkaufen und eine gute Leistung abliefern“, diktierte ÖFB-Goalie Heinz Lindner, der nach starken Leistungen ein (großer) Gewinner in der Ära von Foda ist: „Das freut mich, aber wir sitzen alle im selben Boot“, nimmt sich der Grashoppers-Keeper auf keinen Fall zu wichtig.

Allzu viel will Foda heute in der Aufstellung nicht rotieren, hinter Marko Arnautovic (wurde gegen Bosnien laut Foda fitgespritzt) stand mit anhaltenden Knieproblemen zumindest ein kleines Fragezeichen. Dafür wird Salzburgs Xaver Schlager nach dem gelungenen Joker-Auftritt gegen Bosnien in die Startelf (Foda: „Er ist schon sehr weit“) kommen. Schlagers Ex-Kollegen Konrad Laimer (Leipzig) stellte Foda stattdessen für das Rückspiel der U21 im EM-Quali-Play-off gegen Griechenland (am Dienstag in St. Pölten) ab.

Die tägliche Arbeit beim Nationalteam bleibt ein Spiel mit vielen Facetten. Bei dem Foda im internationalen Vergleich auch eines nicht unerwähnt lassen will: „Man darf nicht glauben, dass irgendetwas leicht geht. Wir müssen immer am Limit spielen, um zu gewinnen.“ Es gehöre in die DNA, immer siegen zu wollen: „Das muss unsere Mentalität sein.“ Und so wie in den zweiten 45 Minuten gegen Bosnien müsse man sich „über ein gesamtes Spiel präsentieren“. Zweifel am Charakter wischt Foda entschlossen beiseite: „Unsere Mannschaft hat einen guten Teamgeist.“

Ein Blick in den Windsor Park legte beim Abschlusstraining am Abend nahe, dass es heute bei ordentlicher Lautstärke von den Rängen aus rascheln wird. „Wir müssen von der ersten Minute an präsent sein“, weiß Foda. „Wir wollen das Jahr positiv abschließen“, sagt Baumgartlinger an seiner Seite. Es wird einige Alphatiere benötigen, um den ersten Sieg auf nord­irischem Boden dingfest zu machen. Es ist jedenfalls die letzte Chance, Zweifel vor der EM-Quali in den Wind zu schießen.