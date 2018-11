FC Bayern vermeldete Rekordumsatz und 29,5 Mio. Euro Gewinn

München – Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat in der Saison 2017/18 erneut einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Die Erlöse stiegen von 640,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr davor auf 657,4 Mio., gab der Club am Dienstag bekannt. Der Gewinn ist mit 29,5 Mio. Euro der dritthöchste der Clubgeschichte. Ihren Rekordgewinn von 39,2 Mio. hatten die Bayern 2016/17 erzielt.

Mit dem neuerlichen Plus erweitern die Münchner ihre Möglichkeiten für mögliche Spielertransfers im nächsten Sommer. Auch die FC Bayern AG (ohne Tochtergesellschaften) verbuchte Rekordeinnahmen in Höhe von 624,3 Mio. Euro. Hier lag der Gewinn bei 22 Millionen Euro. Seit der Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in die FC Bayern München AG im Jahr 2002 sind die Einnahmen laut Club-Angaben von 176 auf 624 Millionen Euro gestiegen.

„Der FC Bayern München darf mit dem wirtschaftlichen Ergebnis des Geschäftsjahres 2017/2018 erneut sehr zufrieden sein. Neben den sportlichen Erfolgen der zurückliegenden Saison mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und dem guten Abschneiden in der Champions League ist dieses Ergebnis der Beleg dafür, dass der FC Bayern auch im wirtschaftlichen Bereich ein gutes Jahr hatte“, meinte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. (APA/dpa)