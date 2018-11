RB-Derby Salzburg gegen Leipzig: „Dieses Duell zieht viele in den Bann“

Die Bringschuld liegt bei Leipzig

Der 3:2-Auswärtssieg der Salzburger in der ersten Runde der Gruppe B am 20. September in Leipzig hat im „Stallduell“ gesessen. Danach brannte für einige Tage beim „großen Bruder“, mit dem es außer in den Transferfenstern wenig bis gar keinen Kontakt geben soll, richtig der Hut. Was letztlich nichts an den Kräfteverhältnissen ändert. RB Leipzig spielt in Wirklichkeit (finanziell) in einer anderen Kategorie als RB Salzburg, das international unter dem Namen FC Salzburg agieren muss.