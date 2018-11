Fortuna Düsseldorf bleibt vorerst auf dem vorletzten der Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga. Der Aufsteiger musste sich am Freitagabend zuhause Mainz 0:1 geschlagen geben. Den goldenen Treffer des Tages erzielte Jean-Philippe Mateta in der 67. Spielminute.

Bei den Gästen, die sich durch den Sieg auf Rang acht verbesserten, wurde ÖFB-Legionär Karim Onisiwo in der Schlussphase eingewechselt. (TT.com)