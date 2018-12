Salah-Gala bei 4:0 Liverpools in Bournemouth

Bournemouth – In der englischen Fußball-Premier-League hat Mohamed Salah seinen Club Liverpool am Samstag praktisch im Alleingang zu einem klaren 4:0-Auswärtserfolg in Bournemouth geschossen. Der ägyptische Superstar traf drei Mal (25., 48., 77.) und ließ das Team von Jürgen Klopp wohl optimistisch zum in drei Tagen anstehenden Showdown in der Champions League gegen Napoli blicken.

Durch den Erfolg überholten die in der Liga noch ungeschlagenen „Reds“ zunächst Meister Manchester City und übernahmen die Tabellenführung. City war am Samstag-Abend (18.30 Uhr) noch im Schlager bei Chelsea gefordert. (APA)