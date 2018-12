Neuer Verteilungs-Schlüssel: Das TV-Geld entzweit die Liga

Von Florian Madl

Innsbruck – Vor zehn Jahren waren es noch gut 14 Millionen Euro pro Saison, die von den TV-Sendern für Übertragungsrechte an die Fußball-Bundesliga überwiesen wurden. Mittlerweile zahlt der Pay-TV-Sender Sky 34 Millionen für den Exklusiv-Zuschlag. Geld, das für Teams wie Red Bull Salzburg anteilsmäßig ein Sahnehäubchen darstellt. Beim FC Wacker Innsbruck deckt der Zuschuss (1,5 Mio. €) knapp ein Viertel des Saisonbudgets. Und eben deshalb scheiden sich seit geraumer Zeit die Geister. „Es gibt die Kritik, dass die Großen mehr bekommen und die Kleinen weniger“, stellt Wacker-Präsident Gerhard Stocker fest. Das Berechnungsmodell, an dem sich der Anteil orientiert: Sockelbetrag, Zuschauerzahl des Vereins, Österreicher-Topf (Einsatzminuten heimischer Spieler) und Punktezahl der vergangenen drei Jahre. Dass Aufsteiger wie die Tiroler oder Hartberger beim letzten Punkt zwangsläufig schlechter ausschauen, liegt auf der Hand.

In einer Abstimmung wurd­e diesbezüglich am Freitag ein Änderungsantrag eingebracht, zu dieser geheimen Stimmabgabe wollte sich Stocker nicht äußern. Auch den Begriff „Solidarität“ wolle er nicht strapazieren, obwohl es jedenfalls in diese Richtung gehe: „Die Bundesliga lebt vom Gleichklang, von einer möglichst ausgeglichenen Meisterschaft. Eine Zwei- oder Drei-Klassen-Gesellschaft hilft keinem weiter.“

Rapid indes gilt als Nutznießer der derzeit gelebten Regelung, von dort weht offensichtlich auch Gegenwind. Gerhard Stocker, Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga, sieht trotz der gültigen Bestimmungen Handlungsbedarf. „Es geht nur miteinander.“ Zuletzt konnte ein Rechtsstreit vermieden werden, aber eindeutig sei die Auslegung des Regulativs ohnehi­n nicht. Da gäbe es „viele Lesarten“. Nun läge es an den Klubs, in Ruhe ein neues Berechnungsmodell anzudenken. Der Wattener gibt sich vorab zuversichtlich: „Ich muss den Hut ziehen, wie sich die Vereine in Diskussionen einbringen. Das hätte ich so nicht erwartet.“

Zumindest die Kosten für das anstehende Winter­trainingslager fallen aus Sicht des FC Wacker Innsbruck flach. Mit einem Partner wurd­e statt der Destination Teneriffa nun ein Standort in der Türkei fixiert.