Donezk und Lyon spielen um das letzte Achtelfinal-Ticket

München, Kiew – Ohne Arjen Robben, aber mit dem Ziel Gruppensieg reiste der FC Bayern nach Amsterdam. Der niederländische Offensivspieler fehlt im 19-Mann-Kader des deutschen Rekordmeisters. Den 34-Jährigen plagten zuletzt Oberschenkelprobleme. Aber auch ohne Robben wollen die Münchner Platz eins unbedingt behalten.

„Wir wollen diese Saison nicht nur mit Anstand, sondern auch mit Erfolg zu Ende spielen“, fordert Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Der Mannschaft von Trainer Niko Kovac reicht am sechsten Spieltag heute ein Unentschieden, um sich den Gruppensieg zu sichern. Damit würden die Bayern im Achtelfinale in jedem Fall Gegnern wie dem FC Barcelona oder Real Madrid aus dem Weg gehen. Es wäre der 15. Gruppensieg bei der 22. Teilnahme in der Fußball-Königsklasse – die Gruppe öfter für sich entschieden haben lediglich der FC Barcelona (20), Real Madrid (16) und Manchester United (15).

So richtige Spannung wird am Mittwoch aber nicht mehr aufkommen, denn die Plätze im Achtelfinale sind großteils bereits vergeben: Der letzte Platz wird in Kiew ausgespielt, wenn Schachtjor Donezk Olympique Lyon empfängt. Die Gastgeber wären mit drei Punkten weiter, Lyon könnte mit einem Sieg sogar noch Erster in Gruppe F werden, wenn das schon fix aufgestiegene Manchester City gleichzeitig das Heimspiel gegen Hoffenheim verliert. (t.w., dpa)