Rapid braucht einen Punkt gegen die Rangers für die K.o.-Phase

Wien – Im siebten Anlauf könnte Rapid zum zweiten Mal der Sprung von der Gruppenphase ins Sechzehntelfinale der Europa League gelingen. Dazu benötigen die Hütteldorfer heute ab 18.55 (live Puls 4, DAZN) im ausverkauften Allianz-Stadion gegen die unter Siegzwang stehenden Glasgow Rangers einen Punkt, was zumindest laut Statistik durchaus möglich scheint.

Seit sieben Europacup-Heimspielen ist Rapid ungeschlagen, außerdem wurden die vergangenen zwölf Heimpartien in einer Europa-League-Gruppenphase ohne Niederlage überstanden. Demgegenüber steht allerdings auch die weniger positive Tatsache, dass Rapid in der Gruppen- und K.-o.-Phase des Bewerbs 22-mal verloren hat – so oft wie kein anderer Club.

Die 23. Niederlage würde am Donnerstag das Aus aller Aufstiegsträume bedeuten, was Trainer Dietmar Kühbauer unbedingt verhindern möchte. „Wir haben die Möglichkeit, weiterzukommen, was uns bei der Auslosung keiner zugetraut hätte, und wir haben es selbst in der Hand. Es gibt nichts Schöneres, als sich auf so ein Spiel vorzubereiten und dann das Ziel zu erreichen.“

Schon ein 0:0 würde das Weiterkommen bedeuten, doch eine Abwehrschlacht sei von Rapid nicht zu erwarten, beteuerte Kühbauer. „Wir haben die bessere Ausgangsposition, aber wenn wir reingehen und sagen, wir brauchen nur einen Punkt, wird es gefährlich.“ Der Ex-Teamspieler verlangt von seiner Mannschaft sowohl Stabilität in der Defensive als auch Zielstrebigkeit in der Offensive. „Wir müssen das ganze Packerl mitnehmen, damit wir aufsteigen können.“ (APA, w.m.)