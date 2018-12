Wacker will mit Sieg über den WAC bei Weihnachtsfeier antanzen

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Noch ist die Heimbilanz des FC Wacker mit drei Siegen, einem Remis und vier Niederlagen negativ. Das soll sich morgen ändern. Mit einem Sieg gegen den Wolfsberger AC wollen die Schwarzgrünen vor der Winterpause noch einmal ausgiebig Punkte sammeln und zugleich für gelöste Stimmung bei der anschließenden Weihnachtsfeier im Congress Innsbruck sorgen. Ab Sonntag zerstreut sich der Wacker-Kader bis 7. Jänner in alle Himmelsrichtungen in den Urlaub.

Nur Rang zehn in der Heimtabelle ist enttäuschend, dabei sollte das Tivoli wieder eine Bundesliga-Festung werden. Siegen gegen Hartberg (2:1), LASK (1:0) und Altach (1:0) steht ein Remis (Austri­a/0:0) und doch schon vier Niederlagen (Sturm Graz/2:3; St. Pölten/0:2; Admira/1:3; Rapid/0:1) gegenüber.

Zahlen, die morgen gegen den Wolfsberger AC förmlich nach Bilanzverbesserung schreien. Dafür ist zum Jahresabschluss allerdings eine starke Leistung nötig, denn die Lavanttaler liegen nach 17 Runden auf dem vierten Tabellenplatz. Zudem gewann der WAC die letzten vier Begegnungen in der tipico-Bundesliga gegen die Tiroler.

Im Auswärtsspiel stolperten die Tiroler in eine 1:3-Niederlage, für die man sich morgen revanchieren will. Trainer Karl Daxbacher, der die letzten Tag­e nur auf Kunstrasen trainieren lassen konnte, muss allerdings auf zahlreiche Profis verzichten. Stefan Rakowitz, Roman Kerschbaum, Stefan Meusburger und Albert Vallc­i fehlten schon in Hartberg. Das Quartett sitzt auch morgen nur auf der Tribüne. Floria­n Buchacher muss mit einer leichten Gehirnerschütterung pausieren, der erkrankte Dominik Baumgartner stieg erst gestern ins Training ein, ist somit ebenso fraglich wie Flo Rieder. Die prekäre Lazarettdichte wäre eine Chance für den Japaner Atsushi Zaizen (19) und Karim Conte (19) aus der zweiten Mannschaft. „Schwierig. Dann hätten wir nicht zwölf Österreicher im Kader und würden um Geld aus dem Österreicher-Topf umfallen. Das können sich andere Klubs leisten, wir nicht“, so Daxbacher.