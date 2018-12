Vor Wacker-Duell: WAC-Stürmer Schmerböck erlitt Kreuzbandriss

Fußball-Bundesligist WAC muss monatelang auf Marc Andre Schmerböck verzichten. Der Offensivspieler erlitt am Donnerstag im Training einen Kreuzbandriss und Meniskuseinriss im linken Knie. Der 24-Jährige wurde noch am (heutigen) Freitag in Graz operiert. „Es war ganz zum Schluss des Trainings eine blöde Bewegung mit leichtem Körperkontakt“, berichtete Trainer Christian Ilzer.

Der 41-Jährige hatte nach der Aktion sofort an einen Kreuzbandriss gedacht. Seine Befürchtungen bewahrheiteten sich am Freitag. „Das ist ein ganz schwerwiegender Ausfall für uns“, verlautete Ilzer. Die Kärntner treffen am Samstag (17 Uhr/TT.com-Live-Ticker) zum Abschluss des Herbstdurchganges auswärts auf Wacker Innsbruck. (APA)