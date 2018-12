Bulle Prevljak glänzte mit Viererpack, Altach feierte Kantersieg

FC Red Bull Salzburg — SKN St. Pölten 5:1 (5:0)

Serienmeister Salzburg beschenkte sich zum Jahresabschluss in der Bundesliga am Sonntag mit einem 5:1-Sieg über St. Pölten. Mann des Abends war Smail Prevljak mit vier Treffern (3., 9., 24., 41.), Zlatko Junuzovic (30.) steuerte das fünfte Tor bei. Die "Bullen" fixierten vorzeitig Platz eins im Grunddurchgang und blieben als erster Club im Herbst in Pflichtspielen ungeschlagen.

Vier Runden vor Ende der ersten Saisonphase liegt Salzburg 14 Punkte vor dem LASK (34). In Wals-Siezenheim ist Salzburg schon 55 Pflichtspiele lang seit 27. November 2016 ungeschlagen. Prevljak zog in der Torschützenliste mit Teamkollege Munas Dabbur (je 9) gleich. St. Pöltens Abend war auch durch den Ehrentreffer durch "Joker" Issiaka Ouedraogo (80.) nicht zu retten. Trotz der höchsten Saisonniederlage dürfen die "Wölfe" mit Platz drei fünf Punkte hinter dem LASK einigermaßen zufrieden Herbstbilanz ziehen.

SCR Altach — TSV Hartberg 6:1 (2:0)

Altach schrieb mit einem imponierenden und in der Höhe völlig unerwarteten 6:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Hartberg in der letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause endlich wieder einmal voll an. Trainer Werner Grabherr bleibt mit diesem überraschenden Befreiungsschlag wohl auch den Job erhalten. Trotz ihres höchsten Bundesliga-Sieges bleiben die Vorarlberger Vorletzter, bauten ihren Vorsprung auf Schlusslicht Admira auf drei Zähler aus.

Fischer (14.), Gatt (40.), Grbic (58./Elfmeter,70.), Schreiner (78.) und Gebauer (91.) trafen für Altach. Kröpfl gelang kurz nach der Pause (47.) der zwischenzeitliche Angschlusstreffer.

Dokument von Tiroler Tageszeitung Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Tiroler Tageszeitung ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Tiroler Tageszeitung. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden