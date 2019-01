Arsenal beendet seine Krise: 4:1-Sieg gegen Fulham

London – Der FC Arsenal hat seine kleine Krise in der englischen Premier League gestoppt. Die Gunners siegten am Dienstag gegen den FC Fulham 4:1 (2:1) und verkürzten erst einmal den Rückstand zum vierten Champions-League-Platz auf zwei Zähler. In den letzten Wochen hatte Arsenal nach nur einem Sieg aus fünf Spielen ein wenig den Anschluss verloren, insbesondere das deutliche 1:5 in Liverpool zum Jahresende brachte viel Kritik ein.

Granit Xhaka (25.), Alexandre Lacazette (55.), Aaron Ramsey (79.) und der frühere Dortmunder Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (83.) schossen den Sieg heraus. Für Fulham konnte zwischenzeitlich Aboubakar Kamara verkürzen (69.). (dpa)