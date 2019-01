FC Wacker und Wattens improvisieren, Gerüchteküche brodelt bei Eler

Innsbruck – Am Montag ließen die Schneemassen rund ums Tivoli-Areal den FC Wacker noch ziemlich kalt. Denn im Landessportheim waren für beide Mannschaften der Schwarzgrünen Testreihen angesagt. Bis auf Roman Kerschbaum meldete sich der gesamte Kader nach dem Winterurlaub in Innsbruck zurück. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird im Jänner kaum noch beim Wacker-Training zu sehen sein, weil er beim Bundesheer einrückte und zurzeit die Grundausbildung absolviert. Spätestens beim Trainingslager ab 2. Februar in der Türkei soll Kerschbaum wieder mit an Bord sein.

Bei den Tests fehlte auch Patrik Eler. Der Slowene war beim Treffpunkt, musste sich aber erkrankt wieder nach Hause ins Bett verabschieden. Die Transfergerüchte um den 27-jährigen Stürmer sind in der Gerüchteküche weiter am Köcheln. Ob sich Wattens-Verfolger Ried die Dienste des Slowenen, der im Sommer vom französischen Zweitligisten AS Nancy auf Leihbasis zurück nach Tirol gelotst wurde, für den Aufstiegskampf im Frühjahr sichern kann, ist fraglich. Die Kommunikation mit französischen Klubs ist bekanntlich kein Honiglecken.

Wacker-Mittelfeldspieler Bryan Henning beim Trockentraining im Stangenwald. - FCW

Hält sich „General Winter“ am Dienstag zumindest etwas zurück, können die FCW-Kicker am Nachmittag auf dem geräumten Kunstrasenplatz neben dem Stadion dem Ball nachlaufen. Ab Mittwoch sind wieder Schneefälle angesagt. Improvisieren ist das Gebot der Stunde im Schneechaos.

Wattens mit Ausflug in die Prärie

Zweitliga-Tabellenführer WSG Wattens begrüßte am Montag 23 Spieler zur Wintervorbereitung, die unter der Mission Aufstieg anläuft. Womit man auch gleich beim Thema wäre. An ein erstes Kunstrasen-Training in Mils war aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht zu denken, es ging hinter Kondi-Trainer Johannes Grünbichler laufend aus dem Gernot-Langes-Stadion hinaus in die „Prärie“. „Wir werden diese Woche improvisieren müssen“, blickt Sportmanager Stefan Köck in die Schnee-Landschaft. (w.m., lex)