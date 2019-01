Dortmund baute Vorsprung auf Bayern vorerst auf neun Punkte aus

Dortmund – Borussia Dortmund festigte die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga gefestigt. Der BVB gewann am Samstag locker mit 5:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat Hannover 96 und baute seinen Vorsprung auf den erst am Sonntag spielenden Verfolger FC Bayern auf neun Punkte aus. In Hannover steht Trainer Andre Breitenreiter nach der nächsten Niederlage vor dem Aus. Borussia Mönchengladbach fuhr gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg ein mühsames 2:0 (0:0) ein und ist vorerst Tabellenzweiter.

Bayer Leverkusen gelang durch das 3:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg der erste Sieg unter dem neuen Trainer Peter Bosz. Die TSG Hoffenheim beendete mit einem 4:2 (1:1) beim SC Freiburg eine Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Sieg. Für Schlusslicht 1. FC Nürnberg wird die Lage nach dem 1:2 (1:1) beim FSV Mainz 05 immer bedrohlicher. (dpa)