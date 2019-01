Generalversammlung beim FC Wacker: 2018 war positiv, 2019 wird spannend

Innsbruck – 100 stimmberechtigte Mitglieder lauschten im VIP-Raum des Tivolistadions interessiert den Bilanzerklärungen der Schwarzgrünen. Die Jahreshauptversammlung wurde um 16 Uhr eröffnet, über drei Stunden später war erst Schluss. Das lag hauptsächlich daran, dass sich etwaige Statutenänderungen bis zur Entschlussfassung in die Länge zogen.

Weil ein Beisatz bezüglich Präsidentenfunktionsdauer gestrichen wurde, verlängerte sich die Amtszeit von Gerhard Stocker automatisch um ein drittes Jahr. Der bereits im Herbst in den Vorstand kooptierte Joachim Jamnig wurde bestätigt. Sportchef Alfred Hörtnagl konnte über ein erfolgreiches Jahr mit dem Aufstieg in die Bundesliga bilanzieren, unter dem Strich kam man wirtschaftlich über die Runden. Wie das bei der nächsten Jahreshauptversammlung ausschauen wird, steht noch in den Sternen. Denn wenn Wattens tatsächlich der Aufstieg in die Erstklassigkeit gelingt, werden die öffentlichen Sponsorenkarten wohl neu gemischt. Zukunftsmusik, gegenwärtig steht im Frühjahr der Klassenerhalt an oberster Stelle der Prioritätenliste.

Der FC Wacker wird wohl weiter ein „Ausbildungsverein“ bleiben, der sich unter anderem auch durch Transfererlöse finanzieren muss.

6,330.000 Euro beträgt das Wacker-Budget für die Bundesligasaison 2018/19 bei einem negativen Eigenkapital von 465.000 Euro. 2,7 Millionen kommen durch Sponsorbeträge herein, 1,675.000 von der Bundesliga (u. a. TV-Geld), 850.000 sind als Kostenrefundierungen verbucht, 80.000 Einmal­erlöse und 1,490.000 Euro fallen unter Sonstiges. (w.m.)