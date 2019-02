Juventus kassierte gegen Parma in der Schlussminute den Ausgleich

Mit einem 3:0-Heimsieg über Sampdoria verkürzte Napoli in der italienischen Serie A den Rückstand auf Leader Juventus Turin auf neun Punkte. Juve kam am Samstag in der 22. Runde trotz eines Doppelpacks von Cristiano Ronaldo (36., 66.) zuhause gegen Mittelständler Parma über ein 3:3 nicht hinaus.

Die Turiner, für die auch Daniele Rugani (62.) traf, lagen bereits 3:1 in Front, ließ sich den Sieg trotz klarer Dominanz in der Nachspielzeit aber noch nehmen. Für Parma trafen Antonio Barilla (62.) und Gervinho (74., 93.).

In Neapel brachte ein Doppelschlag durch Arkadiusz Milik (25.) und Lorenzo Insigne (26.) innerhalb von 70 Sekunden die Vorentscheidung, der Foulelfer Simone Verdis (89.) bedeutete den Endstand. Sampdoria-Stürmer Fabio Quagliarella ging torlos aus und verpasste es damit, als erster Kicker in zwölf Serie-A-Spielen in Folge zu treffen. (APA)