Zwei Neuzugänge: Wacker holt Hertha-Stürmer und U21-Teamkicker

Innsbruck - Fußball-Bundesligist Wacker Innsbruck hat am Mittwoch die Verpflichtung von Muhammed Kiprit vermeldet. Der 19-jährige Stürmer kommt leihweise bis Saisonende aus dem Nachwuchs von Hertha BSC. Der in Berlin geborene Kiprit ist türkischer U21-Teamspieler und war auch für die deutsche U19-Auswahl im Einsatz.

„Muhammed ist ein junger Spieler, der die Qualität mitbringt, um uns sofort weiterhelfen zu können. Er hat im Juniorenbereich gegen starke Mannschaften bewiesen, dass er über mehrere Saisonen hinweg konstant treffen kann. Im vergangenen Sommer schaffte er den Sprung in den Bundesligakader von Hertha BSC und bestätigte seinen Torriecher bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nordost. Er ist ein junger Stürmer mit allen Anlagen, um zeitnahe in der deutschen Bundesliga spielen zu können. Es freut uns, dass wir ihn und seinen Verein davon überzeugen konnten, dass der FC Wacker Innsbruck genau der richtige Zwischenschritt ist“, sagte Wacker-Sportchef Alfred Hörtnagl.

Nach Kiprit verpflichtete Wacker am letzten Tag der Winterübertrittszeit noch einen weiteren Offensivspieler auf Leihbasis. Der österreichische U21-Nationalspieler Sascha Horvath wechselt leihweise bis Sommer vom deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden zum aktuellen Tabellenzehnten. Das gaben die Innsbrucker am Mittwochnachmittag bekannt.

Horvath war in Österreich bereits für die Wiener Austria und Sturm Graz tätig, ehe er im Sommer 2017 nach Dresden wechselte. In 20 Spielen in der zweiten deutschen Bundesliga brachte es der 22-Jährige bisher auf ein Tor und ein Assist, in der laufenden Saison kam er in der Liga aber nicht zum Einsatz. Der Vertrag des 1,65-Meter-Mannes in Dresden läuft noch bis 2021. (TT.com)