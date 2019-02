Arnautovic für Samstag-Match gegen Crystal Palace wieder fit

London – Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic ist für das Samstag-Match von West Ham United in der Premier League gegen Crystal Palace wieder fit. Das bestätigte West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini am Donnerstag. Arnautovic hatte sich am 29. Jänner gegen Wolverhampton (0:3) einen Blessur am rechten Fuß zugezogen und deswegen am Montag gegen Liverpool (1:1) gefehlt.

Der Österreicher habe diese Woche aber wieder ohne Probleme trainieren können und gehöre deshalb am Samstag zum Aufgebot, sagte Pellegrini vor der Auswärtspartie des Zwölften beim 14. der Tabelle. „Das sind natürlich gute Nachrichten. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmacht und der wichtig für unser Team ist“, meinte Pellegrini. „Natürlich muss er erst wieder zur Topform finden, nachdem er verletzt war und nicht spielen konnte. Aber ich hoffe, dass er für den letzten Teil der Saison ein wichtiger Spieler für uns sein wird.“

