ÖFB-Teamspieler Baumgartlinger erlitt Nasenbeinbruch

Mainz - Österreichs Fußball-Teamspieler Julian Baumgartlinger, Legionär in Diensten Bayer Leverkusens, muss eine Pause fürchten. Beim Mittelfeldmann besteht der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch. Das teilte Trainer Peter Bosz am Freitagabend nach dem 5:1-Sieg in Mainz mit. Kurz vor Ende der Partie war der Mainzer Leandro Barreiro in den 31-Jährigen gesprungen, hatte ihn dabei verletzt und Gelb gesehen. (APA/dpa)

