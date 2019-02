Die beiden Wacker-Neuzugänge feiern gegen Grosny ihr Debüt

Von Wolfgang Müller

Sascha Horvath feiert heute in Side sein FCW-Debüt. - gepa

Innsbruck — Was gegen den bosnischen Erstligisten Mladost Kakanj und den ukrainischen Meister Schachtar Donezk nicht gelang, soll heute gelingen — ein Wacker-Tor. Im dritten Testspiel des Trainingslagers in Side soll angeschrieben werden. Ob gegen den russischen Erstligisten Achmat Grosny oder einen anderen Gegner, entscheidet sich am Sonntag. Für Wacker-Tore wird Zlatko Dedic jedenfalls nicht zuständig sein. Der Torjäger kollidierte bei der Nullnummer gegen Donezk mit Sturmpartner Cheikhou Dieng und zog sich eine Prellung im Nackenbereich zu. Der Slowene wird geschont, daher kann Hertha-Neuzugang Muhammed Kiprit von Beginn an zeigen, was er offensiv zu bieten hat. „Er hat das Torjäger-Gen. Das sieht man im Training bei Abschlussübungen. Im Strafraum ist er aggressiv und gierig auf Tore", so Trainer Karl Daxbacher, der den 19-Jährigen debütieren lässt. Kiprit wurde bekanntlich als Nachfolger des nach Ried abgewanderten Patrik Eler leihweise bis Sommer verpflichtet.

Sascha Horvath feiert ebenfalls sein Debüt im FCW-Dress. „Mindestens eine Halbzeit soll er spielen", so Daxbacher, der sich vom ehemaligen Austria-Juwel und Sturm-Stammspieler einiges erhofft. „Ein kleiner, quirliger Kicker mit großen technischen Fertigkeiten, der in der Offensive variabel einsetzbar ist", so Daxbacher über den vom deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden bis Sommer ausgeliehenen 22-jährigen Horvath.

Den dritten Test im Trainingslager sieht der FCW-Coach nicht als Generalprobe für die am 23. Februar mit dem Auswärtsspiel bei der Admira beginnende Frühjahrsmeisterschaft: „Wir zogen das Programm voll durch, Intensität und Umfang waren hoch. Wir werden wieder durchwechseln." Neben dem angeschlagenen Dedic wird wohl auch Stefan Rakowitz fehlen, der die Schambeinentzündung im Griff hat, doch ein Einsatz kommt doch noch zu früh. Stefan Meusburger, der sich vor Weihnachten einer Schulteroperation unterziehen musste, ist fit.

Die Meisterschafts­generalprobe absolvieren die Schwarzgrünen am Samstag, dem 16. Februar, um 14 Uhr bei Zweitligist FC Liefering.