Obduktion von Sala beendet, Suche nach Pilot geht weiter

Bournemouth – Der bei dem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal verstorbene argentinische Fußballprofi Emiliano Sala ist an Kopf- und Rumpfverletzungen gestorben. Das ist das Ergebnis der Obduktion, das am Montag in Bournemouth veröffentlicht wurde.

Der 28-Jährige wollte vor drei Wochen von Frankreich zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen. Über dem Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine mit dem zuvor für den FC Nantes aktiven Fußballer und seinem Piloten an Bord von den Radarschirmen.

Nach fast zweiwöchiger Suche wurde das Flugzeug am Meeresgrund entdeckt. Verschwunden ist die Leiche des Piloten David Ibbotson. Seine Ehefrau und Tochter baten, weiter nach ihm zu suchen. Spendengelder sollen das unterstützen. (APA/dpa)