Ex-Salzburger Jurcevic Teamchef von Aserbaidschan

Nikola Jurcevic ist der neue Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft von Aserbaidschan. Das gab der Verband auf seiner Homepage bekannt. Der 51-jährige Kroate war in seiner aktiven Zeit Legionär bei Austria Salzburg und in der Saison 1993/94 Torschützenkönig der Bundesliga. Von März bis April 2005 war Jurcevic auch Kurzzeittrainer in Salzburg, später unter anderem Teamchefassistent von Kroatien. (APA)