Juventus nach 3:0 gegen Frosinone 14 Punkte vor Napoli

Juventus Turin hat am Freitag in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Vorsprung auf den ersten Verfolger Napoli zumindest vorerst auf 14 Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann das Heimspiel gegen den Vorletzten Frosinone durch Tore von Paulo Dybala (6.), Leonardo Bonucci (17.) und Cristiano Ronaldo (63.) mit 3:0.

Damit lieferte der Rekordmeister eine erfolgreiche Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch bei Atletico Madrid ab. Napoli empfängt am Sonntag Torino. (APA)