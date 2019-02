Pizarro sicherte Bremen spätes 1:1 in Berlin

Berlin, Bremen – Dank Oldie Claudio Pizarro und einer unglücklichen Abwehraktion von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro ist Werder Bremen in der deutschen Fußball-Bundesliga in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Die Bremer kamen in der 96. Minute mit einem zweimal abgefälschten Freistoß zu einem schmeichelhaften 1:1 bei Hertha BSC Berlin. Pizarro wurde mit 40 Jahren und 136 Tagen zum ältesten Bundesliga-Torschützen.

Werder bleibt mit 31 Punkten einen Zähler hinter Hertha auf Platz zehn. Zuvor hatten die Norddeutschen gegen sicher stehende Berliner keine wirklich Großchance gehabt. Hertha war durch den Ex-Bremer Davie Selke in der 25. Minute in Führung gegangen.

Sabitzer mit Traumtor bei Sieg über Stuttgart

Im Kampf um den Klassenverbleib in der ersten Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart den nächsten Rückschlag erhalten. Die Schwaben verloren am Samstag gegen Champions-League-Anwärter RB Leipzig mit 1:3 (1:1) und liegen damit weiterhin nur einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen. Auf Rang 17 liegt weiterhin Hannover 96 nach dem 0:3 (0:2) bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Der VfL Wolfsburg kletterte nach dem 3:0 (1:0)-Sieg am Samstag auf den fünften Tabellenplatz. Schalke 04 und der SC Freiburg trennten sich 0:0. (APA/dpa)