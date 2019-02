5:1 in Liefering: Generalprobe für FC Wacker Innsbruck voll gelungen

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Salzburg war am Samstag für den FC Wacker eine Reise wert, denn die Generalprobe für den Frühjahrsauftakt konnte sich sehen lassen. Auf einem gepflegten Rasenplatz fertigten die Schwarzgrünen Zweitligist FC Liefering 5:1 ab. „Ein guter Auftritt. Wir ließen hinten nicht viel zu, waren bei Standards gefährlich und dreimal erfolgreich“, bilanzierte Trainer Karl Daxbacher nach dem Schlusspfiff zufrieden.

Das 3/5/2-System bewährte sich, die „Jungbullen“ waren chancenlos. Die Innenverteidiger waren bei Standards brandgefährlich. Stefan Peric und Manuel Maranda trafen per Kopf, der eingewechselte Stefan Meusburger erzwang den 1:5-Endstand.

„Ein würdiger Abschluss einer guten Vorbereitung. Wir wollen das Resultat nicht überbewerten, aber das war schon ein Beleg, dass wir auf einem guten Weg sind“, sah auch FCW-Sportchef Alfred Hörtnagl viel Positives: „Wir sind mit den Neuzugängen auch variabler geworden.“ Damit sind die geliehenen Offensivverstärkungen gemeint.

Der 19-jährige Muhammed Kiprit spielte durch, scheiterte mit einem Elfmeter an der Stange und fiel nach starker erster Halbzeit nach dem Wechsel etwas zurück. Sascha Horvath ist eine technisch starke Option im Angriffsspiel. Grundlage für die Stabilität in Schwarzgrün ist auch die kompakte Dreier-Abwehrkette mit Chef Matthias Maak und Peric sowie Maranda an seiner Seite. Was die Ergebnisse der Vorbereitung wirklich wert sind, wird der Auftakt bei der Admira zeigen.