WSG-Sportmananger Köck mit Ansage: „Sind bereit für den Titelkampf“

Alicante, Wattens – Die WSG Wattens machte sich gestern nach dem Trainingslager in Spanien auf die Heimreise nach Tirol. „Wir sind bereit für den Titelkampf. Das Trainingslager mit exzellenten Bedingungen und einem sehr disziplinierten Auftritt unserer Mannschaft war dafür sehr wichtig“, meldete sich Sportmanager Stefan Köck vor dem Abflug zu Wort.

Einzig und alleine Blessuren bei Dino Kovacevic (Leist­e zwickt noch), Clemens Walch (Wade) und Andi Dobe­r (Oberschenkel) sowie ein Bauchgrippe-Virus, der einige Youngsters (Pittl, Schönlechner, Madersbacher, Mittermair) heimsuchte, sorgten für kleine Störfeuer.

Was die taktische Ausrichtung für den Meisterschafts-Auftakt in der zweiten Fußballliga am Freitag in Lafnitz betrifft, lässt sich Coach Thommy Silberberger nicht in die Karten blicken. Den letzten Test gegen Odds BK (NOR) absolvierte man im 3-4-3-Mantel: „Wir haben einige Varianten“, hält er fest.

Florian Toplitsch „hat als Führungsspieler aufgezeigt“ und Neuzugang Sinan Kurt „ist pflegeleicht“, attestiert Silberberger nach zehn gemeinsamen Tagen. Die Startelf sei noch nicht in Stein gemeißelt: „Wir haben für den Auftakt die Qual der Wahl.“ (lex)