Austria Klagenfurt will Profibetrieb ausgliedern

Klagenfurt – Der neue Eigentümer des Fußball-Zweitligisten SK Austria Klagenfurt, der Hamburger Tomislav Karajica, hat am Montag betont, sein Engagement in Klagenfurt sei langfristig angelegt. Natürlich sei es das Ziel, in die höchste Liga aufzusteigen, Zeitplan gebe es dafür aber noch keinen, sagte Karajica vor Journalisten. Bis zum Sommer soll der Profibetrieb ausgegliedert werden.

Karajica hat mit seiner Firma Home United den Kärntner Fußballverein übernommen, und zwar samt allen finanziellen Verbindlichkeiten. Diese betragen laut deutschen Medienberichten rund zwölf Millionen Euro. Bis zum Sommer soll der Club schuldenfrei gestellt werden, kündigte Karajica an. Wie viel er in das Projekt investiert, verriet er nicht, er meinte nur: „Wir sind in Vorleistung getreten, um die Rückrunde zu gewährleisten.“ Details über Investitionen und sportliche Ziele könne er noch nicht nennen, man müsse sich erst einmal einen genauen Überblick verschaffen.

„Finden hier kreierbaren Content“

Karajica, der sein Geld unter anderem mit Immobilienprojekten verdient, aber auch einen Basketballverein besitzt, meinte, in Klagenfurt habe er eine ausgezeichnete Infrastruktur vorgefunden. Warum er den Verein übernommen hat, erklärte er unter anderem so: „Wir finden in Klagenfurt Sport als kreierbaren Content, den wollen wir mitkreieren.“ Auf die Frage, was passieren würde, sollte der Verein in die Regionalliga absteigen, meinte der 42-Jährige, er rechne zwar nicht damit, aber sollte es passieren, „würde keiner das Zelt abbrechen“. Karajica will die Kärntner Wirtschaft ins Boot holen, auch bei Land Kärnten und Stadt Klagenfurt werde man vorstellig werden.

Als Berater des neuen Eigentümers fungiert das Unternehmen Sam Sports, das zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört. Geschäftsführer ist Zeljko Karajica, der ältere Bruder des neuen Austria-Eigentümers. Er sei aber nicht im Vereinspräsidium, betonte Zeljko Karajica, es gebe keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen. Man sei lediglich als Berater tätig. (APA)