Ziel heißt Aufstieg: Wattens hat keine Angst vorm Wunderwuzzi

Wattens, Lafnitz – Die WSG Wattens muss sich mit ihrem Frühjahrsstart in der zweiten Liga gedulden. Gestern wurde der Platz in Lafnitz für nicht bespielbar befunden. Trainer Thomas Silberberger wunderte sich im Vorfeld über die Ansetzung am Freitagabend und macht im Gespräch mit der TT klare Ansagen im Bezug auf den Titelkampf.

Wie ist das Gefühl vor dem Start in die Rückrunde?

Thomas Silberberger: Gut. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung. Die Ergebnisse waren nebensächlich – auch wenn wir gegen starke Gegner kein Spiel gewonnen haben, es ging in erster Linie um wertvolle Erkenntnisse.

Was nährt den Mut, dass es mit dem Titel klappt?

Silberberger: Wir haben ein einziges Ziel, dem alle in der Mannschaft alles unterordnen – und das hat sich bei jedem im Kopf verankert.

Im Herbst stellte man gemeinsam mit Ried mit nur zehn Gegentreffern die beste Defensive der Liga.

Silberberger: Es gibt ja das Zitat, dass die Defensive die Meisterschaft und die Offensiv­e „nur“ Spiele gewinnt. Nach vorne kommen wir mit unserer Qualität immer zu unseren Chancen.

BW Linz hat vorzeitig den Aufstiegsverzicht erklärt, Ried hat als womöglich einziger Mitbewerber dafür ordentlich und vor allem in die Offensive investiert ...

Silberberger: Mehr als zwei bis drei Stürmer können sie aber auch nicht spielen lassen. Und mit Sinan Kurt haben wir mit einem entsprechenden Transfer geantwortet.

Nicht wenige sehen am End­e doch Ried vorne.

Silberberger: Ich weiß. Viel­e prophezeien, dass wir den Vorsprung verspielen, weil Ried ja jetzt den Wunderwuzz­i (den neuen Coach Gerald Baumgartner, Anm.) hat. Wir haben aber unsere Hausaufgaben gemacht und sind gewillt, von der ersten Runde an Ausrufezeichen zu setzen.

Worin könnte der Schlüssel zum Titelgewinn liegen?

Silberberger: In der nötigen Kompaktheit über 90 Minuten. Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Entscheidende Impulse könnten am Weg zum Titel auch von der Ersatzbank kommen.

Wie schätzen Sie die 2. Liga im Sechzehner-Format nach dem Herbstdurchgang ein?

Silberberger: Sie ist sehr ausgeglichen, unter den ersten fünf bis sechs Teams kann jeder jeden schlagen, und auch gegen die Hinteren muss man erst gewinnen. Es wird weiterhin wichtig bleiben, gegen die vermeintlich Kleinen nichts liegen zu lassen.

Noch ein Blick in die Glaskugel: Wo sehen Sie sich im Sommer 2019 als Trainer?

Silberberger (lacht): Natürlich bei der WSG in Wattens und bei den Bundesliga-Heimspielen am Innsbrucker Tivoli.

Das Gespräch führte Alex Gruber