Rapid will Unmögliches schaffen, Salzburg muss Gas geben

Die Liga ist bei Rapid (noch) kein Thema

Theoretisch könnte sich Rapid Wien auf den Frühjahrsauftakt in der österreichischen Bundesliga konzentrieren, um bei sechs Punkten Rückstand auf Platz sechs mit vier Siegen in Serie doch noch den Sprung ins Meister-Play-off zu realisieren. Praktisch interessiert das Rapid-Coach Didi Kühbauer nach der 0:1-Niederlage vergangene Woche vor dem Rückspiel bei Inter gar nicht: „Wir spielen so, dass wir eine Chance haben, das Unmögliche möglich zu machen. Ich habe nicht das Sonntagsspiel im Kopf, sondern das Spiel am Donnerstag“, diktierte der 47-jährige Burgenländer. Der Aufstieg ins Cup-Halbfinale sorgte zuletzt für Ruhe.

Rapid braucht am heutigen Abend (21.05 Uhr/live auf Puls 4) im San-Siro-Stadion ein kleines Fußball-Wunder, das in der Abwehr vor Team-Goalie Richard Strebinger mit einer konsequenten Defensivleistung beginnen muss. Denn trotz eines Rückstandes könne man laut Kühbauer beim 18-fachen italienischen Meister nicht kopflos nach vorne stürmen: „Wir können nicht mit offenem Visier spielen, denn ich bin überzeugt, dass es dann sehr schnell in die falsche Richtung gehen kann“, fordert er „kontrollierte Offensive“ ein. In Wirklichkeit braucht das Kollektiv von hinten bis vorne auch jene DNA, die den Trainer als Spieler „Don Didi“ ausgezeichnet hat – das heißt keine Angst vor großen Namen, positive Aggressivität und gleichzeitig ein unerschütterlicher Glaube an sich selbst.

„Eine normale Leistung wird nicht reichen“, weiß Kühbauer, dass es ein Fußball-Wunder braucht. Inter hat nur eines der letzten 15 Heimspiele verloren, der Kader ist selbst ohne Stürmerstar Mauro Icardi mit großen Namen bestückt: „Sie haben einen so riesigen Kader mit so viel Qualität. Es ist ganz gleich, wer da aufläuft.“

Das Highlight-Spiel in Mailand wollen sich auch 5000 Rapid-Fans nicht entgehen lassen, die in fünf Fliegern, mit Autos oder Bussen anreisen werden. Es ist die größte Rapid-Karawane seit dem EL-Duell beim HSV am 2. Dezember 2009.

Heimserie gibt Salzburg Selbstvertrauen

Bis zur 1:2-Niederlage bei Club Brügge am vergangenen Donnerstag wusste Österreichs Meister nicht einmal, wie man Verlieren in Pflichtspielen buchstabiert. Der belgische Meister, der aus der Champions League „übersiedelt“ ist, hat den Salzburger Europacup-Helden aber einen Nadelstich versetzt.

Es ist wieder Zeit für eine Europacup-Gala – am besten eine, die dem 4:1-Sieg gegen Lazio Rom aus der Vorsaison ähnelt. Da standen die Mozartstädter nach einer 2:4-Auswärtsniederlage und sogar einem 0:1-Rückstand im Rückspiel mit dem Rücken zur Wand, um am Ende noch als 4:1-Sieger ins Halbfinale zu marschieren.

Mit sechs Treffern bislang erfolgreichster Europa-League-Torschütze – Salzburg hofft, dass Munas Dabbur (r.) gegen Brügge wieder sticht. - Imago

Legenden bringen die Elf von Erfolgscoach Marco Rose, der auf den gesperrten Abwehr-Organisator Andre Ramalho und den verletzten Angreifer Fredrik Gulbrandsen verzichten muss, freilich nicht weiter. Vielmehr sollen nach der Niederlage im Hinspiel auf ramponiertem Rasen im eigenen Heim wieder jene Automatismen greifen, die die Salzburger in der Bundesliga und Europa League in den vergangenen Wochen und Monaten „unschlagbar“ gemacht haben.

„Wir werden aufs Gaspedal steigen“, diktiert Rose: „Wir haben alle Chancen vor vollem Haus. Die Mannschaft muss ihre Energie auf die Fans übertragen.“

Die Statistik spielt zwar nicht Fußball, soll aber in der Red-Bull-Arena vor gut 20.000 Fans einmal mehr zum Tragen kommen: Seit 16 Partien auf europäischer Ebene ist Salzburg zuhause ungeschlagen und ging zwölf Mal als Sieger vom Feld. In den letzten 15 Europa-League-Heimspielen gab es auch nie mehr als einen Gegentreffer, gleich neun Mal spielte man zu null.

An der Physis von Brügge, allen voran die des Brasilianers Wesley, wollen die Bullen kein zweites Mal binnen weniger Tage abprallen. „Wir wollen dem Spiel mit hoher Intensität und Laufbereitschaft unseren Stempel aufdrücken“, wirft Rose den gefürchteten Pressing-Motor an. In der Hoffnung, dass heute wieder einer der vielen guten Salzburger Tage folgt. (lex)