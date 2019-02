Pirkl führt die junge Wacker-Garde ins Frühjahr

Von Alex Gruber

Innsbruck – Die zweite Mannschaft des FC Wacker Innsbruck eröffnet heute (14.30 Uhr) gegen die Oberösterreich Juniors auf Tiroler Boden das Fußball-Frühjahr. Weil Murat Satin ins erste Team aufgestiegen ist, führt Simon Pirkl die schwarzgrünen Fohlen im Tivolistadion als Kapitän aufs Feld. Seine Knöchelverletzung ist rechtzeitig ausgeheilt.

„Ich glaube nicht, dass die Kapitänsschleife an der Führungsrolle was ändert. Für mich zählt in erster Linie Spielpraxis“, führt der 21-jährige Linksfuß aus. Nach drei Kreuzbandrissen – der letzte wurde nicht „öffentlich“, den ließ er nicht operieren und fängt er mit der Muskulatur auf – weiß Pirkl längst, dass in erster Linie die Gesundheit zählt: „Da muss ich dranbleiben.“ Verletzungsfreiheit wünscht ihm auch Coach Thommy Grumser: „Er hat in seinen jungen Jahren schon sehr viel erlebt. Ich hoffe, er bleibt fit, dann kann er sicher nach oben hin anklopfen“, schreibt der Wacker-II-Coach die Aktie Pirkl auch für die Bundesliga noch lange nicht ab.

Weil der Profifußball und mitunter schon der Weg dahin ein fragiles Geschäft ist, hat der Sport-BORG-Absolvent, dessen Vertrag bei Wacker im Sommer ausläuft, auch schon Plan B in Arbeit: Über ein Fernstudium im Sportmanagement, das er gemeinsam mit Wacker-Goalie Alexander Eckmayr absolviert, wird an der Zukunft gebastelt, mit Dominik Popp gibt er in einer neu gegründeten Firma Fitness- und Ernährungspläne an Interessierte weiter.

Heute geht es am Innsbrucker Rasen aber um Punkte. „Wenn wir unsere Leistung abrufen und den Matchplan umsetzen, haben wir gegen jeden Gegner in dieser Liga super Chancen“, spricht Pirkl im Brustton der Überzeugung. Grumser unterstreicht: „Wir wollen uns gleich zum Frühjahrsauftakt richtig zeigen.“

Das Hinspiel gegen die Juniors gewann man im Herbst zum Zweitliga-Auftakt mit 3:0, mit neuem Trainer (Andreas Wieland löste Ronald Brunmayr ab) hat sich beim Talenteschuppen LASK/Pasching auch einiges getan. Wacker II kann heute auf Kräfte von oben bauen: Die zuletzt angeschlagenen Lukas Hupfauf und Roman Kerschbaum sollen mit Flo Rieder und Pirkl die junge Garde dirigieren.