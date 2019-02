Deutscher Zweitliga-Leader HSV stolperte in Regensburg

Der Hamburger SV musste auf dem Weg zurück in die erste deutsche Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen. Bei Jahn Regensburg verspielte der Zweitliga-Spitzenreiter am Sonntag in Unterzahl eine Führung und verlor 1:2. Erster Verfolger ist der 1. FC Köln, der am Samstag 3:1 siegte und bei einem Spiel weniger zwei Punkte Rückstand hat. Einen weiteren Zähler zurück liegt Union Berlin. (APA)