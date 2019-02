Ex-Liverpool-Coach Rodgers wird wohl neuer Leicester-Trainer

Leicester – Brendan Rodgers wird wohl neuer Trainer bei Leicester City. Der Nordire hat englischen Medienberichten vom Dienstag zufolge bereits seinen Posten als Coach von Celtic Glasgow geräumt und gilt als Topfavorit auf das vakante Amt in Leicester, dem Verein des ehemaligen ÖFB-Teamkapitäns Christian Fuchs.

Der 46-jährige Rodgers hatte sich in Englands Fußball-Oberhaus vor allem als Coach des FC Liverpool einen Namen gemacht, als er die Reds 2014 fast zum Titel führte. Ein Jahr später musste Rodgers jedoch in Liverpool gehen und wurde durch Jürgen Klopp ersetzt.

Leicester hatte sich am Montag vom französischen Trainer Claude Puel getrennt. Der Sensationsmeister von 2016 hat zuletzt fünf von sechs Partien verloren. Als möglicher Nachfolger von Puel war in einigen Medien auch Peter Stöger gehandelt worden. Rodgers dürfte jedoch die bevorzugte Lösung in Leicester sein. (APA/dpa)