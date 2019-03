Tabellenführer Köln siegte erneut, Hinterseer traf bei Bochum-Remis

Der 1. FC Köln festigte seine Tabellenführung in der zweiten deutschen Bundesliga. Die Kölner setzten sich am Sonntag beim Abstiegskandidaten FC Ingolstadt mit 2:1 durch und liegen vorerst vier Punkte vor dem ersten Verfolger Union Berlin. Der Hamburger SV könnte den Kölnern am Montagabend mit einem Heimsieg gegen Greuther Fürth aber wieder bis auf einen Zähler nahe rücken.

Die Tore für die Kölner erzielten Anthony Modeste (40./Elfmeter) und Dominick Drexler (59.). ÖFB-Teamspieler Florian Kainz war bei den Kölnern über die volle Distanz im Einsatz, Landsmann Louis Schaub wurde im Finish eingewechselt (84.). Lukas Hinterseer erzielte beim 2:2 von Mittelständler VfL Bochum auswärts gegen Dynamo Dresden seinen 13. Saisontreffer. Arminia Bielefeld besiegte mit Manuel Prietl Darmstadt 98 mit 1:0. (APA)