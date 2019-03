Stuttgart feierte im Abstiegsduell gegen Hannover 5:1-Sieg

Stuttgart – Die Hoffnung des VfB Stuttgart auf den Verbleib in der deutschen Bundesliga lebt - die Abstiegssorgen von Hannover 96 werden nach einem desolaten Auftritt im Kellerduell dagegen immer größer. Dank des 5:1 (3:0)-Erfolgs am Sonntag vergrößerte der VfB als Drittletzter den Abstand auf die Niedersachsen und hält den Anschluss an den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Mario Gomez (4.) sowie jeweils zweimal der 18 Jahre alte Winter-Neuzugangs Ozan Kabak (16., 45.) und Steven Zuber (78., 81.) bescherten den Schwaben vor 55.781 Zuschauern den ersten Sieg nach zuvor acht Partien ohne Erfolg. Jonathas (68.) gelang der Treffer für die Gäste, für die ÖFB-Teamverteidiger Kevin Wimmer durchspielte.

Damit darf der unter Druck stehende VfB-Coach Markus Weinzierl nach dem höchsten Stuttgarter Bundesliga-Sieg seit dem 11. Februar 2012 erst einmal durchatmen. Die sportliche Lage von Hannover 96 hat sich nach einer erschreckend schwachen Leistung dagegen nochmals verschärft. Fünf Punkte trennen die Niedersachsen nun vom Relegationsplatz. (APA)