In letzter Minute: Ein Wattens-Punkt mit der Brechstange gegen Lafnitz

Innsbruck, Lafnitz — Es sah bereits nach einer Niederlage aus, Thomas Silberberger hatte beim Stand von 0:1 in Lafnitz noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Dass es ein 1:1 „mit der Brechstange" wurde, freute den Coach nach Abpfiff dann trotzdem: „Der Elfer war zwar fragwürdig, aber am Ende war es ein Punkt für die Moral!" Leicht war es den Wattenern zuvor nicht gefallen, der „Einbahnstraßen-Fußball" in Hälfte zwei überzeugte Silberberger aber: „Nach der schwierigen Vorbereitung war das eine Leistung, auf der man aufbauen kann." Bekannt wurden am Dienstag auch die Lizenzanträge: Wattens (mit dem Tivolistadion) hat ebenso um eine Bundesliga-Lizenz angesucht wie der FAC (mit der Südstadt), Lustenau (mit dem Stadion in Altach), Wiener Neustadt und die SV Ried. Aus der bald nicht mehr existenten Westliga hat hingegen kein Tiroler Verein einen Zulassungsantrag eingereicht, einzig Dornbirn will aufsteigen. (TT)