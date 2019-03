Napolis Star-Truppe stellt Salzburg auf die Probe

Neapel — Es sind Worte, die einer Verneigung gleichen: „Salzburg ist eine exzellente Mannschaft. Wir werden zwei starke Vorstellungen brauchen", meinte Napolis Startrainer Carlo Ancelotti vor dem heutigen Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel (21 Uhr, live Puls 4, DAZN) gegen den österreichischen Meister.

Trotz der warmen Worte bleibt der italienische Vize­meister der Favorit. Und dass für die Süditaliener in der Europa League die letzt­e Titelchance auf dem Spiel steht, kommt erschwerend hinzu. „Wir haben uns in der Kabine gesagt, am Donnerstag mit derselben Giftigkeit zu spielen", betonte Napolis Dries Mertens nach dem 1:2 gegen Juventus am Sonntag fast schon trotzig. Dass Napoli dabei durchaus die bessere Mannschaft war, ist auch Salzburg-Goalgetter Munas Dabbur nicht entgangen. „Wie Napoli gespielt hat, war schon beeindruckend."

"Der Brocken könnte für uns kaum größer sein"

Eine besondere Beziehung zum Kult-Klub hat Stefan Lainer, schließlich stand der Außenverteidiger im Sommer kurz vor einem Wechsel an den Fuße des Vesuvs — bis Salzburg dem Transfer einen Riegel vorschob. „Es war für mich eine große Ehre, dass mich einer der größten Clubs in Europa verpflichten wollte", erinnert sich der ÖFB-Teamspieler. „Der Brocken könnte für uns kaum größer sein", gestand der 26-Jährige, der nach seiner Muskelverletzung noch fraglich ist.

„Wir spielen gegen eine abgezockte und auch individuel­l sehr starke Truppe", sagte Salzburg-Trainer Marco Rose vor dem Duell mit Lorenzo Insigne, Arek Milik und Co. „Wir müssen in jeder Sekunde total aufmerksam sein und versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen, um eine Chance zu haben", betonte der Coach. „Wir glauben schon, dass wir so einem Gegner wehtun könne­n."

Zlatko Junuzovic und Fredrik Gulbrandsen sind wieder fit, Marin Pongracic fällt aus. Einen zusätzlichen Gegner stellen heute sicher die fanatischen Tifosi in der 60.000er-Arena San Paulo dar. (t.w.)