WSG trotz Holperstart selbstbewusst: „Wir sind der Tabellenführer“

Von Daniel Suckert

Wattens – „Es gibt im Moment sicher leichtere Aufgaben als ein Gastspiel bei Austria Klagenfurt“, holte WSG-Coach Thomas Silberberger gestern aus. „Klagenfurt erlebt momentan eine große Euphorie: neuer Investor, gepunktet in Lustenau (1:1, Anm.), und jetzt der 5:0-Sieg gegen Linz. Da regiert die Leichtigkeit des Seins.“ Trotzdem fordert der 45-jährige Coach nach einer Niederlage (0:3, Ried) und einem Remis (1:1, Lafnitz) den ersten Sieg im Frühjahr von seiner Truppe.

Und der entscheidend­e Schlüssel dafür ist recht schnell auf den Punkt gebracht: das Selbstvertrauen. „Ich will, dass meine Jungs mit breiter Brust die Aufgabe annehmen. Wir sind der Tabellenführer und so müssen wir auch auftreten“, erklärte „Silbi“ kämpferisch.

Die WSG will den Drei-Punkte-Polster gegenüber Aufstiegskonkurrent Ried aufrechterhalten, „dafür müssen die Jungs aber an ihre Grenzen gehen und dürfen sich keine Fehler mehr erlauben“. Schnellschüsse seien bei Silberberger und Co. aber ein Fremdwort. Man wolle sich mit kleinen Schritten vorwärts wieder in die Spur bringen. Hoffnung gibt dafür die zweite Halbzeit in Lafnitz, in der man das Spiel klar diktierte und am Ende einen „Punkt für die Moral“ geholt habe.