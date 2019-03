Zidane kehrt zu Real Madrid zurück: „Glücklich, wieder daheim zu sein“

Madrid – Jetzt ist es offiziell: Zinedine Zidane kehrt nach neun Monaten als Trainer von Real Madrid zurück. Der Franzose, der die „Königlichen“ von 2016 bis 2018 zum Titel-Hattrick in der Fußball-Champions-League geführt hat, löst mit sofortiger Wirkung Santiago Solari ab und erhält einen Vertrag bis 2022. Es ist Reals zweiter Trainerwechsel in dieser Saison.

Zidane: „Glücklich, wieder daheim zu sein“

Zidane sagte bei seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Rückkehr: „Ich bin glücklich, wieder daheim zu sein.“ Der Franzose zeigte sich voller Tatendrang. „Ich will wieder arbeiten und den Club dorthin führen, wo er hingehört.“ Seinen Rücktritt im vergangenen Frühling begründete Zidane damit, dass er dringend eine Pause nötig gehabt hatte. „Aber nach acht Monaten habe ich wieder Lust auf den Trainerjob. Ich habe meine Batterien wieder aufgeladen und bin bereit.“

Zidane weiß, dass im Real-Kader ein Umbruch unumgänglich ist. „Wir werden Dinge verändern, das ist sicher. Und das müssen wir für die nächsten Jahre auch. Momentan ist das aber nicht das Thema - wir wollen jetzt einmal die restlichen elf Liga-Spiele gut bestreiten“, erklärte er.

Rochade nach verkorkster Saison

Club-Präsident Florentino Perez zog mit der neuerlichen Rochade die Konsequenzen einer total verkorksten Saison. Solari hatte erst Ende Oktober nach nur vier Monaten den früheren spanischen Teamchef Julen Lopetegui abgelöst, verlor vor dem 4:1 am Sonntag in Valladolid aber vier von fünf Pflichtspielen.

Vergangene Woche schied der Titelverteidiger in der Champions League im Achtelfinale nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Ajax Amsterdam aus. Im Cup scheiterten die Madrilenen im Semifinale am Erzrivalen FC Barcelona, der auch in der Meisterschaft enteilt ist. Elf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand des Tabellendritten Real auf den Spitzenreiter zwölf Punkte.

In seiner ersten Amtszeit hatte Zidane Real Madrid in rund zweieinhalb Jahren in 149 Pflichtspielen betreut und dabei einen Schnitt von 2,3 Punkten pro Partie geschafft. Mit dem ehemaligen Weltfußballer gewann der Hauptstadt-Club dreimal die Champions League, je zweimal die Club-WM und den europäischen Supercup sowie je einmal die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup.

Rücktritt nach zweitem Champions-League-Triumph

Nach dem Champions-League-Triumph im Mai 2018 gegen Liverpool, dem dritten in Serie, trat der Franzose zurück. Wenige Wochen später verließ auch Topscorer Cristiano Ronaldo den Verein und wechselte zu Juventus Turin.

Der 46-jährige Zidane einigte sich nun mit Real auf einen Vertrag bis Juni 2022, Solari wurde innerhalb des Clubs eine Weiterbeschäftigung angeboten. Der Vertrag des früheren Stürmers der Madrilenen läuft noch bis Juni 2021. Bereits als Spieler hatte Zidane, Weltmeister von 1998, von 2001 bis 2006 bei Real gespielt und mit den „Königlichen“ unter anderem 2002 die Champions League gewonnen.

Für den (heutigen) Montagabend um 20.00 Uhr wurde in Madrid kurzfristig eine Pressekonferenz mit Zidane und Perez einberufen. Am Dienstag soll der neue Coach erstmals das Training leiten. (APA/sda)