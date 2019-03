ManCity mühte sich ins FA-Cup-Semifinale, ManUnited draußen

Manchester City hat nur mit großer Mühe das Semifinale des englischen Fußball-FA-Cups erreicht. Der Meister setzte sich auswärts gegen Swansea mit 3:2 durch, wobei der Zweitligist vor dem Seitenwechsel nach Treffern von Matt Grimes (20./Elfmeter) und Bersant Celina (29.) noch mit 2:0 geführt hatte.

In der zweiten Hälfte setzte ManCity die klare Überlegenheit in Tore um, hatte dabei aber auch eine große Portion Glück. Nach dem Anschlusstor durch Bernardo Silva (69.) fiel das 2:2 nämlich auf kuriose Art und Weise: Sergio Aguero schoss einen Elfmeter an die Stange, von den Schuhen von Goalie Kristoffer Nordfeldt sprang der Ball ins Netz (78.). Das Siegestor köpfelte Aguero in der 88. Minute aus Abseitsposition.

Manchester United ist hingegen im Viertelfinale des englischen Fußball-FA-Cups gescheitert. Der Rekordmeister kassierte gegen die Wolverhampton Wanderers, die bereits im Jänner Liverpool aus dem Bewerb geworfen hatten, durch Treffer von Raul Jimenez (70.) und Diogo Jota (76.) eine 1:2-Niederlage. Das Anschlusstor von Marcus Rashford (95.) kam zu spät.

Neben den „Wolves“ stehen Manchester City und Watford im Halbfinale, der dritte Semifinalist wird am Sonntag aus der Partie Millwall gegen Brighton ermittelt. (APA)