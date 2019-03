Lewandowski, Brzeczek, Siegesserie: ÖFB-Team bereit für Polen

Von Alex Gruber

Wien, Innsbruck – Nach der Nations League führt der direkte Weg ins Glück, sprich: über die EM-Quali zur Endrunde 2020. Für ein Ticket braucht’s einen Platz unter den ersten zwei. Und die Papierform legt nahe, dass der schwere Auftakt in Gruppe G gegen Polen und Israel (Sonntag) von richtungsweisender Bedeutung sein wird. Zunächst gilt der Fokus aber dem Duell mit Polen:

T wie Taktik: Natürlich ließ sich ÖFB-Teamchef Franc­o Foda diesbezüglich auch gestern nicht in die Karten blicken. Übliche Sätze wie „Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren“ machten die Runde. Außerde­m stünde ohnehin außer Zweifel: „Es ist allseit­s bekannt, dass die Pole­n gerade in der Offensive über viel Qualität verfügen. Da gilt es kompakt zu stehen.“ Rechnet Foda mit Polen im 4-4-2-Korsett, legt dies eine rotweißrote Dreierkette nahe. Eine, mit der die ÖFB-Auswahl die Ära Foda begann, ohne dass die Viererkette dabei in Vergessenheit geriet. Über 90 Minuten hält im modernen Fußball ohnehin kaum noch eine taktische Grundaufstellung stand.

Oder wie es Kapitän Julian Baumgartlinger gegenüber dem Gruppenfavoriten formulierte: „Die Polen haben ein sehr komplettes Team. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie weniger agieren können, sondern mehr auf uns reagieren müssen.“ Ein Spiel, das im Aufbau beim eigenen Goalie beginnt, im Ballbesitz Mut und Kreativität sowie bei Ballverlust aggressive Rückeroberungs-Strategien (Pressing) erfordert.

S wie Schlüsselspieler: Diese Rolle ist beim Gegner aus Polen natürlich Robert Lewandowski (Marktwert 70 Millionen Euro) auf den Leib geschneidert. Der Bayern-Knipser musste sich im Teamdress trotz Rekordquote – wie beim Klub – oft mit dem Vorwurf quälen, bei Großereignissen nicht ans Limit zu kommen. Mit Milan-Angreifer Krzysztof Piatek (jeweils 40 Mio.) oder Salzburg-Bezwinger Arkadiusz Milik (Napoli) halten die Gäste an vorderster Front ein Luxusproblem. Ganz hinten steht mit Wojciech Szczesny die Nummer eins von Juventus Turin.

Eher sind die Polen dazwischen zu knacken – was womöglich Österreichs Speerspitze Marko Arnautovic, der heute die Auszeichnung als „Österreichs Fußballer des Jahres“ entgegennimmt, in die Karten spielt. Neben dem bulligen West-Ham-Legionär sind in Sachen Leadership natürlich Baumgartlinger wie auch Bayern-Star David Alaba (mit 55 Mio. € teuerster ÖFB-Kicker) gefragt. Hinten müssen Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger den Laden schaukeln.

„Jede Mannschaft hat ihre Schwächen und die muss man ausnützen“, führt Foda aus. Was bei allem Vorwärtsdrang – „wir müssen mit Selbstvertrauen auftreten“ – nichts daran ändert, dass die erfolgreiche Basis auf einer stabilen Defensive beruht.

T wie Teamchefs: Im Vergleich mit Foda ist Polens Jerzy Brzeczek, der am Montag seinen 48. Geburtstag feierte, im internationalen Trainergeschäft noch ein unbeschriebenes Blatt. Der Ex-Innsbruck-Kicker musste sich mit seinem Team in der Nations League Gruppe A Portugal und Italien beugen und wartet seit seinem Amtsantritt seit sechs Spielen auf einen Sieg: „Wir hatten keinen guten Herbst, die Ergebnisse waren nicht berauschend. Man hat in diesen Partien aber auch gesehen, welches Potenzial wir haben.“

Mit Torjäger Radoslaw Gilewicz kehrt eine weitere FC-Tirol-Legende als polnischer Teamkoordinator auf österreichischen Boden zurück. Der Chef beim „Doppelpass“ bleibt aber Brzeczek: „Ich habe sehr schöne Erinnerungen an die Zeit in Österreich, aber das wird auf das Spiel keinen Einfluss haben“, führt er aus.

E wie Erinnerungen: Es ist hinlänglich bekannt, dass die – so schön sie sind – im Tagesgeschäft nicht Fußball spielen. Dennoch blickt die ÖFB-Auswahl auf 13 Spiele ohne Niederlage und neun Siege in Serie in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2016 zurück. Dass ein Vergleich mit damals hinkt, unterstreicht Baumgartlinger: „Wir haben eine andere Kaderstruktur und andere Spielertypen.“ Er ortet aber dennoch positive Signale. „Wir haben sehr gute Voraussetzungen, um erfolgreich in die Quali zu starten.“ Nachsatz: „Entscheidend wird sein, wie wir auf negative Situationen reagieren.“ Denn die rotweißrote Auswahl nimmt sich im Schnitt dennoch jünger aus.

H wie Heimvorteil: Die Hoffnung lebt, dass gut 40.000 Fans die ÖFB-Elf auch in schwierigen Situationen ein Stück weit über den Rase­n tragen. 37.500 Tickets ware­n gestern zur Mittagsstunde vergriffen, 5000 Anhänger aus Polen werden erwartet. Die nächsten beiden der insgesamt fünf Quali-Heimspiele gegen Slowenien (7. Juni) und Lettland (6. September) finden ja in Klagenfurt bzw. Salzburg statt. Mit einem erfolgreichen Start könnte die Foda-Truppe flächendeckend Euphorie entfachen. Auf Augenhöhe entscheiden heute Details.