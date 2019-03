Die Wochen der Wahrheit für die WSG Wattens im Titelkampf

Von Tobias Waidhofer

Wattens – Bis ins Jahr 1989 warb die Stadt Linz mit dem Werbeslogan „In Linz beginnt’s“ für sich selbst. Inzwischen wurde der Spruch von „Linz verändert“ abgelöst. Trotzdem hat sich die Phrase vor allem bei Menschen außerhalb Oberösterreichs eingeprägt. Was das Ganze mit der WSG Wattens zu tun hat?

In Linz beginnt’s auch für den Tabellenführer der 2. Liga: Das Spiel beim Tabellen-Vierten BW Linz steht am Beginn entscheidender Wochen. Denn nach dem Linz-Match geht es gegen Kapfenberg (5. 4./Tabellen-Fünfter) und Wr. Neustadt (12. 4/Tabellen-Dritter). „Wenn wir nach diesen drei Spielen noch vorne stehen, sieht es nicht so schlecht aus“, weiß auch Trainer Thomas Silberberger.

Gegen die angeschlagenen Oberösterreicher, die fünf Spiele in Folge verloren und dabei keinen einzigen Treffer erzielt haben, ist die WSG heute klarer Favorit. Denn in der Stahlstadt blieb zuletzt kein Stein auf dem anderen:

Im Winter verabschiedete sich neben „Sechser“ Stefan Haudum (wechselte zum LASK) auch Präsident Walter Niedermayr. Vor zwei Wochen zog dann auch Trainer Thomas Sageder die Notbremse und trat „aus privaten Gründen“ zurück. Co-Trainer Ernö Doma soll den Klub, der ja schon im Herbst klargestellt hatte, nicht aufsteigen zu wollen, für den Rest der Saison betreuen. Zu allem Unglück aus Linzer Sicht fehlt heute mit Martin Kreuzriegler, Lukas Tursch und Bernhard Fila (alle gesperrt) quasi die komplette Abwehr.

Das wollen die Tiroler ausnützen. „Wenn bei uns die ganze Verteidigung fehlt, wüssten wir auch, dass wir verwundbar sind“, gibt Coach Silberberger die Richtung vor. Ein frühes Tor könnte das Spiel schnell in die richtige Richtung lenken.

Viel verändern wird Silberberger im Vergleich zum 5:1 gegen den FAC nicht, zu stark hatte sich seine Truppe dabei präsentiert. Einzig der frisch vermählte Andreas Dober (9. Gelbe Karte) fehlt gesperrt, dafür rücken Felix Adjei und Ione Cabrera zurück in das Aufgebot. Auch die zuletzt kränkelnden Patienten (u. a. Benni Pranter) sind wieder auf dem Damm.

Das könnte bedeuten, dass einem echten BW-Linz-Spezialisten nur die Jokerrolle überbleibt: Milan Jurdik hat gegen die Stahlstädter bereits achtmal getroffen. So wie auch beim 1:0-Sieg im Herbst. „Da hat er als Joker den Siegtreffer gemacht, er war auch gegen den FAC als Einwechselspieler stark“, sagt sein Trainer, um im nächsten Atemzug die Bedeutung einer starken Bank hervorzuheben. „Die Einwechselspieler werden die Meisterschaft entscheiden. Und meine Joker haben es zuletzt richtig gut gemacht.“

Natürlich wird die WSG Wattens am Samstag auch in Richtung Wiener Neustadt blicken. Vielleicht kann ja Wacker II den Titelrivalen ärgern. Ried ist erst am Sonntag im Einsatz.