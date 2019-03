Wackers Abstiegskampf: Mit einem Kraftakt zur Kurskorrektur

Von Alex Gruber

Wacker Innsbruck (8 Punkte/90 %): Wie buchstabiert man T-o-r-e-r-f-o-l-g? Denn lang, lang ist's her, dass der FC Wacker in der Bundesliga getroffen hat. Daniele Gabriele markiert­e am 9. Dezember in der 70. Spielminute in Hartberg das 2:2, danach folgte im alten Kalenderjahr noch ein 0:0-Remis gegen den WAC. Und das Fußball-Frühjahr war mit vier Zu-null-Niederlagen gegen die Admira (0:3), Mattersburg (0:1), den LASK (0:2) und Salzburg (0:2) ohnehin zum Vergessen.



Seit 370 Minuten wartet Wacker auf ein Liga-Tor. Zlatko Dedic (4 Tore/4 Assists), Martin Harrer (gleiche Bilanz) und Ilkay Durmus (1 Tor/8 Vorlagen trotz Verletzungspausen) führen die interne Scorerliste nach 22 Runden an. Klar ist, dass von vielen FCW-Kickern mehr kommen muss.

Lange Zeit dürfen sich die Schwarzgrünen im Abstiegskampf aber nicht mehr lassen. Schon Match Nummer eins bei Mit-Aufsteiger Hartberg ist am Samstag (17 Uhr) ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel, das den Rückstand bei einem Sieg reduzieren oder einer Niederlage auf acht Punkte gegenüber den Steirern anwachsen lassen kann.

„Natürlich brauchen wir jetzt Mentalität, aber die braucht man im Fußball immer", unterstreicht Grumser. Im Wissen, dass der Abstiegskampf auch psychische Spannungen erzeugt. „Es wird sich herausstellen, wer den Druck am besten verträgt", wartet der Wacker-Coach die Reaktionen im sportlichen Überlebenskampf ab. Aus dem Aufstiegsfieber im Vorjahr soll keine flächendeckende Abstiegsangst werden, die nach unten zieht.

„Ich bleibe dabei: Es geht um das Wie — was wir wie machen können, um den Gegner herzurichten und uns dann durchzusetzen", diktiert Grumser. Über das „Wie" komme das „Was" (herauskommt) — sprich das Ergebnis.

Stefan Meusburger (nach Gehirnerschütterung) sowie die U21-Teamspieler Sascha Horvath und Stefan Peric absolvierten gestern noch ein etwas reduziertes Programm. Wacker braucht einen Goali­e (Christopher Knett), Abwehrchef (Matthias Maak?) und Dedic in Hochform. Und nebe­n dem „Wie-" auch „ein „Wir-Gefühl".

"Es wird gleich wieder krachen" SV Mattersburg (14 Punkt­e/40 Prozent): Die Burgenländer gehen nach drei Siegen und einem Remis im Frühjahr als „Tabellenführer" in den Abstiegskampf. „Aber unsere zehn Punkte waren nur vier wert und deswegen wird es gleich wieder krachen", spielt Ex-Wacker-Coach Klaus Schmidt auf die Punktehalbierung (bei ungerader Zahl/29 wurde abgerundet) an. Positiv nahm Schmidt vor der Pause mit, „dass wir dabei sind und Spiele gewinnen können". Neben den beiden Spaniern, Abwehrchef César Ortiz Puentenueva und Mittelfeldregisseur Alejandro Velasco Fariñas (kurz Jano), verleihen Ex-Sturm-Kicker Andreas Gruber (4 Tore/10 Assists) oder U21-Teamstürmer Marko Kvasina (6/6) Qualität. Mattersburg hat wohl genug Kraft für den Klassenerhalt. (lex)

Rapid agiert fern vom Anspruch Rapid Wien (13 Punkte/20 %): Dass Rapid mit dem Abstiegskampf zu tun hat, werden viele ins Reich der Träume verbannen. Dass der Rekordmeister im unteren Play-off landet, hätte vor der Saison aber auch keiner geglaubt. Didi Kühbauer konnte die Lage nach der Ablöse von Goran Djuricin trotz ansprechender Europa-League-Auftritte in der Lig­a nicht mehr retten. Zu wankelmütig war das Team unterwegs, das zwar einen Teamtormann (Richard Strebinger) und erfahrene Routiniers (Schwab, Sonnleitner) stellt, andererseits in der Kaderzusammenstellung aber keine grünweißen (Titel-)Ansprüche nährt. Rund um den vielfach kritisierten Sportchef Fredy Bickel ist in Hütteldorf Feuer am Dach, Platz sieben ist gegen die „Kleinen" Pflicht. Dieser Schuh kann auch drücken. (lex)

Fünf-Punkte-Polster und Offensivkraft TSV Hartberg (13 Punkte/60 Prozent): Angriff war im sensationellen Grunddurchgang die beste Verteidigung aus Sicht des mutigen Aufsteigers aus der Steiermark. Mit 35 Toren hat die Truppe von Markus Schopp hinter dem Spitzenduo Salzburg und LASK am dritthäufigsten getroffen und so sieben Siege eingefahren. Steherqualitäten hat man auch zum Schluss mit einem 2:2-Remis bei Rapid nach 0:2-Rückstand bewiesen. Der überragende Topscorer Rajko Rep (7 Tore/14 Assists), Florian Flecker (6/4) oder Wirbelwind Zakaria Sanogo (3/4) haben ihren Transferwert gesteigert. Defensiv — mit 45 am meisten Gegentreffer — scheint Hartberg um Rasswalder, Huber oder Austria-Leihgabe Blauensteiner verwundbar. Fünf Punkte Vorsprung sind kein schlechter Faktor. (lex)

Die Admira ist jung, aber gefährlich Admira Wacker (10 Punkte/80 %): Über weite Phasen der Saison galt die Admira als Abstiegskandidat Nummer eins. Doch Trainer Rainer Geyer, der den Klub erst im November übernommen hatte, scheint die Winter-Vorbereitung genützt zu haben: Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Wacker zum Frühjahres-Auftakt blieben die Niederösterreicher bis heute ungeschlagen. Einen Faktor stellt dabei neben Winter-Neuzugang Christoph Schösswendter (kam von Union Berlin) auch der junge Rechtsverteidiger Emanuel Aiwu (18 Jahre) dar, der zuletzt dreimal traf. Außerdem überzeugt der dänische Youngster Morten Hjulmand im Mittelfeld. Gegen die Admira spricht die fehlende Routine — mit einen Durchschnittsalter von 23,2 stellt man das jüngste Team der Liga. (t.w.)