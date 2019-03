1:1-Unentschieden: WSG-Motor geriet in Linz wieder ins Stocken

Von Alex Gruber

Linz – Gegen die im Frühjahr bislang punkte- und torlosen Linzer, die noch dazu mit einigen Ausfällen in der Defensive kämpften, zählte für die WSG Wattens am Freitag nur ein Sieg. Der Vorwärtsgang lahmte im ersten Durchgang aber nach Noten. Den ersten Warnschuss setzten die Hausherren ab, die durch Alan (13.) den Pfosten trafen. WSG-Topscorer Beni Pranter tat es dem Linzer nach einem schön getretenen Freistoß gleich und scheiterte ebenfalls am Aluminium (20.).

Wattens kam im 4-4-2-Korsett mit der Doppelspitze Lukas Katnikm und Kelvin Yeboah nicht so richtig in Fahrt. Es blieb dem Schnellsten vorbehalten, mit einer schönen Einzelleistung den Bann zu brechen – Sebastian Santin traf nach einem Haken mit links butterweich via Innenstange zur Wattener 1:0-Führung (30.). Nur fünf Minuten später glichen die Stahlstädter aber aus – eine Ebenhofer-Vorlage, die mehr einem technischen Fehler entsprang, landete bei Manuel Fröschl, der zum 1:1 einnetzte.

Beim Pausentee war klar, dass da von der WSG Wattens im Meisterrennen deutlich mehr kommen muss, denn Titelreife sieht definitiv anders aus. Eine fragwürdige Abseitsstellung von Pranter kündigte kurz nach Wiederanpfiff einen Gefahrenmoment an, bei einem Hartl-Flachschuss musste nur kurz darauf aber Goalie Ferdinand Oswald sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern (48.). Mario Ebenhofer ließ die nächste gute Gelegenheit aus Sicht der Hausherren aus – eine Szene, bei der sich auch der Wattener Mittelfeldstratege Flo Toplitsch am Arm verletzte und unmittelbar später vom Feld musste.

Wattens-Coach Thommy Silberberger hatte genug gesehen und brachte für den farblosen Sinan Kurt nach einer Stunde Milan Jurdik. Der WSG-Motor stotterte aber weiter und stattdessen klopfte BW-Kapitän Manuel Hartl an der Querlatte an (66.). Die höhere Offensivkraft lag auf Seiten der Oberösterreicher, Alan vergab in der Nachspielzeit (92.) sogar noch den Linzer Matchball.

Das bereits dritte Remis im Frühjahr (nach Lafnitz und Klagenfurt) ist bei einer Niederlage (0:3 gegen Ried) und nur einem Sieg (5:1 gegen den FAC) für die Wattener Ansprüche im Frühjahr schlichtweg zu wenig. Ried kann am Sonntag in der Matinee gegen Amstetten den Rückstand im Titelkampf auf nur einen Zähler verkürzen.